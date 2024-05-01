«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يتوعد بشن هجوم بري على رفح الفلسطينية قريبا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «نتنياهو يتوعد بشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية قريبا».

ولم يكتفِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعدوان الذي يشنه على أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي جعل الظروف الحياتية للفلسطينيين لا إنسانية، فجدد وعيده بشأن هجوم بري قريب على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب قطاع غزة بزعم القضاء على حركة حماس.

وضرب نتنياهو مع تصميمه على شن هذا الهجوم عُرض الحائط بالنداءات الدولية التي دعت إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة، وحذرت مرارا وتكرارا من تداعياتها التي لن تطل الفلسطينيين وحدهم، بل المنطقة بأسرها التي تعاني بشكل غير مباشر من الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه لولا الدعم الأمريكي المنحاز ما كان نتنياهو تحدى الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل فورا ومنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية.