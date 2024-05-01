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مواعيد حفلات فيلم السرب في قصور الثقافة.. سعر التذكرة 40 جنيها

كتب:

إلهام الكردوسي
09:27 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
فيلم السرب

فيلم السرب

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مواعيد حفلات فيلم السرب في مواقع سينما الشعب التابعة لقصور الثقافة وبسعر موحد للتذكرة 40 جنيهًا.

حفلات فيلم السرب

وحسب بيان قصور الثقافة، سيعرض الفيلم في 14 موقعًا في القاهرة والمحافظات، وستكون مواعيد الحفلات: حفلة 10 صباحا، حفلة 12 الظهر، حفلة 2 بعد الظهر، وحفلة 4 العصر، حفلة 6 مساء، حفلة 8 مساء، حفلة 10 مساء، حفلة 12 منتصف الليل، حفلة 2 بعد منتصف الليل.

خريطة عروض فيلم السرب

ويعرض الفيلم في 14 محافظة بـ15 دار عرض وهي: في القاهرة: قصر السينما بجاردن سيتي، وفي الجيزة: سينما مكتبة البحر الأعظم، وفي الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشي، وبني سويف قصر ثقافة ببا، القليوبية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، والبحيرة بقصر ثقافة أبو المطامير، قصر ثقافة دمنهور، والشرقية قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة الإسماعيلية، وفي شمال سيناء بقصر ثقافة العريش.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي