رئيس وزراء بيلاروسيا يُتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ويُشيد بها

أجرى رئيس وزراء بيلا روسيا، رومان چولوفتشينكو، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسيين، وعددًا من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بدولة بيلا روسيا، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف، وسيرجي تيرنتييف، سفير بيلاروسيا لدى مصر ، بهدف التعرف على المدينة وتفقد معالمها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ چولوفتشينكو أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تأتي الزيارة في إطار بحث زيادة أطر التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجالات كافة، ولا سيما قطاع الصناعة والقطاع العقاري، وغير ذلك من القطاعات الأخرى، مؤكدا الحرص على زيادة الاستثمارات الخارجية بالقطاع العقاري وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وكان في استقبال الوفد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل رئس الجهاز اللقاء بالترحيب بالحضور، ثم الانتقال في جولة تفقدية للتعرف على أهم معالم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأت الجولة بالتوجه إلى منطقة الأعمال المركزية CBD.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنّ منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا متنوعا عبارة عن أبراج إدارية وسكنية، وبرج أيقوني، بخلاف الأنشطة الفندقية والتجارية، وغير ذلك.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنّ الجولة شهدت الصعود إلى الدور الرابع والسبعين من البرج الأيقوني لمشاهدة معالم المدينة من الأعلى، ثم تقديم شرح وافٍ لمنطقة الأبراج ومعالم المدينة الأخرى على الطبيعة، وتم الرد على أسئلة واستفسارات الوفد.

وفي ختام الجولة، أبدى وفد جمهورية بيلا روسيا إعجابه الشديد بما تم من أعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قدّم رومان چولوفتشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا الشكر للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، ومسؤولي جهاز العاصمة على تنظيم الزيارة، وعلى الجهد المبذول.