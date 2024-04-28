خالد عباس: الدولة لم تدفع جنيها واحدا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه يحب أن يأتي الكثير من المواطنين من أجل زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن العاصمة في وجه نظر البعض مبنين فقط ولكنها الآن مدينة وبها سكان موجودة هناك والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحد كبير في الدولة وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.5%، والدولة في سباق مع المواطنين.

الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني

وأوضح «عباس»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصح به التطور وهذا دفع للتفكير للخروج منها، منوهًا بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول تم بناءه على أن تكون مدينة ذكية وخضرا ومستدامة وهي أمور أساسية.

وأشار إلى أن الدولة لا تدفع جنيها في العاصمة الإدارية ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات، مشددًا على أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتعامل كأي شركة وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.

المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار

وتابع: «المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنه وكأي عقد به زيادة سنوية»، مشددًا على أن العاصمة الإدارية منتجع كبير وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.