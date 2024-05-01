الطاهري يشارك في فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب: «المتحدة» تدعم الأنشطة الثقافية

أعرب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عن سعادته بالمشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، حيث يحضر ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف الطاهري خلال لقاء لـ«القاهرة الإخبارية» على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، أنّ مصر هي ضيف شرف المعرض، مؤكدا أنّ الشركة المتحدة اتخذت نهجا ثقافيا مؤخرا، بدعم العديد من الأنشطة الثقافية، كما رأينا حجم الجهد الذي تم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة والذي شمل الكثير من الفعاليات.