رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد الطاهري: الصحافة القومية أحد دروع مصر.. ومعارك وطموحات الوطن توثق على صفحاتها

كتب:

محمد عزالدين
10:18 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، جمهور نادي الزمالك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على غريمه النادي الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، منذ قليل، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «حلقة اليوم خاصة جدا، ونتشرف باستضافة السادة رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، فمنذ أيام حدثت التغييرات الصحفية، وأهمية التغييرات أنها شملت الإصدارات الكبرى الأهرام والأخبار والجمهورية».

وتابع، أن الصحافة القومية درع من دروع هذا البلد، فهو درع ثقافي ودرع للقوة الناعمة، مؤكدًا أن معارك هذا الوطن وأحلامه وطموحاته توثق على أوراق الصحف القومية، مشيرًا إلى أن تحديات الصحف القومية كبيرة، معلق عليها طموحات وآمال كثيرة.

اقرأ المزيد:

أحمد الطاهري: استمرار أمد الصراع ينذر بحرب إقليمية ليست بالبعيدة

أحمد الطاهري: القيادة المصرية حذرت من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة

أحمد الطاهري: خيري شلبي درس في الصبر.. و«المقابر» ألهمته كثيرا

أحمد الطاهري: خيري شلبي عاش حياة قاسية

أحمد الطاهري يناقش رواية «وكالة عطية» لخيري شلبي في برنامج «كلام محترم»

أحمد الطاهري يناقش رواية «عرس الزين» للروائي السوداني الطيب صالح
بقلم محمد عزالدين