أحمد الطاهري: استمرار أمد الصراع ينذر بحرب إقليمية ليست بالبعيدة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ البعض يتحدث باسم القضية الفلسطينية ويتاجر بها، لكن ثمّة 33 ألف شهيد فلسطيني أُزهقت أرواحهم في قطاع غزة ولم يحرك أحد ساكنا، مشددًا على أن استمرار أمد الصراع بهذا الشكل ينذر بحرب إقليمية لم تعد بعيدة.

وأضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الآن نجد العديد من الأطراف في هذا الإقليم يتحركون فقط لتأكيد أن القضية الفلسطينية بالنسبة إليهم ما هي إلا مادة إعلامية ومادة للمتاجرة الإعلامية ليس أكثر».

المشهد الراهن ينذر بعواقب وخيمة

وتابع الكاتب الصحفي: «المشهد الراهن ينذر بعواقب وخيمة إذا اتسعت رقعة الصراع، وهذه المرة الأولى التي نتحدث فيها عن مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران».

وأكد رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أنّ مصر دولة إقليمية كبرى، إن لم تكن الأكبر في هذا الإقليم، وتتحمل الكثير من الأعباء لإقرار السلام والاستقرار لارتباطهما على نحو مباشر بأمنها القومي.

3 دول عربية في حالة عمليات

وواصل: «ثمّة 3 دول عربية في حالة عمليات، نتحدث عن سماء العراق وسماء الأردن ولبنان الذي يحبس أنفاسه، وبالتالي، فإن الأمن القومي العربي جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وذكر، أن مصر ليست مجرد رقما في معادلة الشرق الأوسط، لكنها الرقم الأهم في المعادلة الإقليمية وهي ضمانة الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن القيادة المصرية حذرت في أكثر من مناسبة من اتساع رقعة الصراع، ولكن أطراف كثيرة لا تريد إنهاء هذا المشهد لمصالح آنية، وليست مصالح وطنية.