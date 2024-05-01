تراجع طفيف في أسعار الأسمنت اليوم.. طن «الرمادي» بـ2170 جنيها

حققت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1-5-2024 خلال بداية الشهر، تراجعا طفيفا في الأسواق، فيما سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2170 جنيهًا منخفضا بقيمة 12 جنيها عن أسعار أمس للطن الذي بلغ سعره 2182 جنيها، وسجل أدنى سعر له 2000 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

كما تراجع سعر طن الأسمنت بقيمة 46 جنيها خلال شهر.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفقًا لآخر تحديث للسعر المعلن، تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2170 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2140 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت حلوان 2080 جنيها للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت، منها العرض والطلب، وكذلك تكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.