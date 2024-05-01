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«البريد»: طابع تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية

كتب:

حسن عثمان
11:11 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
طوابع تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية

طوابع تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تعليقا على إصدار الهيئة طابعا تذكاريا لمرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بالثقة المتبادلة بين الشعبين، مؤكدا أن مصر والبرازيل تمكنا من تطوير سبل التعاون في العديد من المجالات.

الطوابع التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتوثيقها.

الطوابع التذكارية تم تصميمها بصورة فنية

ومن الجدير بالذكر، أن الطوابع التذكارية تم تصميمها بصورة فنية تحتوي على بعض المعالم السياحية المشهورة في كلتا الدولتين بمقاس «4 سنتيمرات في 6 سنتيمرات» مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ«QR Code»؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة جذابة.

 

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