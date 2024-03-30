لخدمة أصحاب المعاشات.. 1000 ماكينة صراف آلي جديدة في مكاتب البريد 

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مبنى بريد الأميرية، الجديد الذي يضم مكتب بريد ومركزا للتوزيع والخدمات اللوجستية، كما قاما بافتتاح مكتب بريد المقطم بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.

ويقدم المكتبان كافة الخدمات الحكومية، والبريدية، والمالية المتكاملة، وخدمات مصر الرقمية مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات سداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي، وخدمات التوفير البريدية. رافقهما في الجولة الافتتاحية؛ الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات

وخلال الافتتاح؛ طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مبنى بريد الأميرية ومكتب بريد المقطم يأتي استكمالا لسلسلة افتتاحات مكاتب البريد الجديدة والمطورة على مستوى الجمهورية في ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصري وزيادة فروعه والتوسع في الخدمات التي يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجي العالمي؛ موضحا أنه على مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، وأكشاك بريدية، ومكاتب بريد متنقلة ليصل إجمالي منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية منهم أكثر من 3950 منفذ بريد تم تطويره.

بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة على مستوى الجمهورية في يونيو المقبل ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

ومن جانبه؛ قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتبي بريد «الأميرية» و«المقطم» يأتي في إطار خطة تطوير الهيئة الاستراتيجية الشاملة والتي تتضمن افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة جميع المكاتب الحالية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وبصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية؛ بالاعتماد علي أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

مكاتب البريد في منطقة بريد شرق القاهرة نحو 112 مكتب بريد

الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد مكاتب البريد في منطقة بريد شرق القاهرة نحو 112 مكتب بريد، حيث تم تطوير 103 مكاتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 92%، وجار الانتهاء من تطوير باقي المكاتب، فيما يبلغ عدد مكاتب البريد بمنطقة بريد جنوب القاهرة 54 مكتب بريد، وتم تطوير 49 مكتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89%، وجار الانتهاء من تطوير باقي مكاتب البريد بالمنطقة.