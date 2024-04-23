حساب من البريد بفائدة يومية بعائد سنوي 16%.. إليك الشروط والمستندات

أعلن البريد عن فتح حساب جديد بفائدة يومية وعائد سنوي 16%، للشخصيات الطبيعية، حيث يتم احتساب وإضافة العائد يوميا، ويمكن للعميل سحب العائد يوميا أو الاحتفاظ به كرصيد بالحساب بمعدل عائد 16% سنويًا.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التوفير بالبريد المصري ذو العائد اليومي، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار اليوم.

تفاصيل حساب العائد اليومي بفائدة سنوية 16%

- اسم الحساب بالعائد اليومي، حساب يوم على يوم، حيث يكون دورية صرف العائد يومي، ومعدل العائد السنوي 16%.

- متاح استخراج دفتر شيكات على الحساب.

- متاح تحويل المرتبات والمعاشات.

- المصروفات الإدارية، 25 جنيها كل 3 أشهر.

- المدة مفتوحة.

شروط فتح حساب الفائدة اليومية من البريد

أوضحت هيئة البريد المصري أنه يشترط لفتح الحساب الجاري يوم بيوم ألا يقل السن عن 18 سنة، وهو متاح للأفراد فقط.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري يوم بيوم

وحددت هيئة البريد المصري المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري على النحو التالي:

- البطاقة الشخصية أو جواز السفر الساري، وصورتين منه الحساب الجاري يوم على يوم العائد 16% سنوياً ذات عائد يومي تراكمي بيتم احتسابها على النظام الخاص بمكتب البريد «منظومة الشباك الشامل».

أقل مبلغ لفتح الحساب الجاري

وكشفت هيئة البريد المصري أن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري يوم على يوم للأفراد، 50 ألف جنيهاً، حيث يتم إصدار بطاقة جولد بقيمة 100 جنيه، أي أن الفرد يدفع 50 ألف جنيه للحساب و100 جنيه رسوم إصدار البطاقة

وأوضح البريد أنه تحسب غرامة يومية 2.50 جنيه في حالة إنخفاض الحد الأدنى لرصيد الحساب عن 50.000 جنيه، لافتة إلى أنه يتم خصم المصاريف الإدارية كل 3 أشهر 25 جنيه، ويمكنك تحويل المرتب أو المعاش على الحساب.

أما وسيلة التعامل فيمكن إستخراج دفتر شيكات أو بطاقة صراف اّلى أو الاثنين معاً MA، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم 16789.