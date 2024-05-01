شقيقة محمد صلاح تدعمه بعد أزمته مع كلوب في ليفربول.. ماذا قالت؟

خلال الساعات الماضية، وتحديدا منذ نهاية مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، كان المشهد الذي جمع محمد صلاح هداف الريدز ومدربه الألماني يورجن كلوب، هو حديث الساعة في الصحف العالمية، بعد أن دخل الثنائي في مشادة كلامية خلال استبدال اللاعب.

محمد صلاح، لاقى تعاطفا كبيرا من جماهير الريدز، وهاجموا المدرب الألماني بسبب عدم اعتماده على اللاعب في اللقاء الذي انتهى بالتعادل، وتسبب في خروجه عن شعوره خلال نزوله أرض الملعب، وتلقى أيضا دعما من أسرته، وتحديدا شقيقته.

رسالة شقيقة محمد صلاح بعد أزمته مع يورجن كلوب

رسالة مفاجئة وجهتها رباب، شقيقة محمد صلاح له بعد أزمته مع كلوب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور «إنستجرام»، بعدما نشرت صورتها معه معلقة: «بما إني شاهدة على رحلة التعب والنجاح دي من أول يوم ولحد النهارده، إنت حقيقي أيقونة للنجاح».

ماذا قالت شقيقة محمد صلاح بعد أزمته مع يورجن كلوب؟

جاء تعليق رباب صلاح عن شقيقها عبر خاصية «ستوري» على أنغام أغنية أحمد سعد التي يقول مطلعها: «ماشي وعالكتف هموم وعليك تتقل يوم عن يوم، لا بتتكسر ولا تتأثر، قالوا عليك لا مش هتقوم عاش بطل، وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل»، في إشارة إلى رحلة شقيقها الشاقة.

ولم يُعلق محمد صلاح على أزمته التي أظهرتها كاميرات المباراة مع يورجن كلوب، بينما تناولت الصحف الإنجليزية الأمر بشكل كبير، خاصةً وأن هذا هو الموسم الأخير للمدرب الألماني على رأس الجهاز الفني داخل قلعة أنفيلد.