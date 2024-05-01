توريد 88 ألف طن قمح في 25 موقعا بمحافظة كفر الشيخ

كشف محافظ كفر الشيخ، استلام 88 ألف طن قمح من المزارعين في 25 موقعا وصومعا خلال موسم الحصاد الحالي، وجميعها المواقع والصوامع تابعة لقطاع المطاحن بالمحافظة والبنك الزراعي والشركة المصرية للصوامع.

توفير مراكز استلام القمح في جميع أنحاء المحافظة

وقال المحافظ اللواء جمال نورالدين، إنّه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما في ذلك توفير مراكز استلام القمح في جميع أنحاء المحافظة، ودفع مستحقات المزارعين في الوقت المحدد، لافتًا إلى أنّ المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأكد انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين بعد توريد القمح في 25 موقعًا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعال، دون أي معوقات.