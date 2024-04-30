تفاصيل اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ اليوم.. منح درجات علمية وتعيين أساتذة

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة، مؤكداً على بعض النقاط ذات الأهمية التي تم مناقشتها بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تضمنت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات، لتحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على عدم السماح بسفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

تهنئة الفائزين بجوائز النشر العلمي

كما هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، كليات الجامعة الفائزة بجوائز النشر العلمي والتي تشمل كليات «الزراعة، والهندسة، والطب البيطري، والعلوم، والآداب، والتجارة، والتربية النوعية، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والذكاء الاصطناعي، والطب البشري، والتمريض، والصيدلة»، بالإضافة إلى معهد علوم وتكنولوجيا النانو، موجهاً بالتركيز على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة.

تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى كافة المؤسسات الحكومية

واستعرض رئيس الجامعة، التقرير الوارد من اللجنة المُشكلة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن نتيجة مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي الداخلية لكليات ومعاهد الجامعة، والتي أسفرت عن فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول، وكلية الآداب بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث كلية التربية الرياضية، مهنئاً الكليات الفائزة التي تم تأهيلها لرفع ملفاتها على منصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي على المستوى الوطني، مشيراً إلى أهمية المشاركة في المسابقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أطلقها لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، والارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة والتميز، بما يسهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى كافة المؤسسات الحكومية، مشدداً على أهمية تحفيز الجهاز الإدارى بجميع القطاعات بالجامعة لبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، للمشاركة في مختلف الجوائز المحلية والدولية.

كما استعرض رئيس جامعة كفر الشيخ الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي وافق فيها المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ لعدد 1 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية النوعية والحاسبات والمعلومات، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 11 من الهيئة المعاونة بكليات الطب البشري والعلوم والزراعة والآداب والصيدلة والتمريض.

منح درجة الدكتوراة لعدد 23 من الباحثين

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 23 من الباحثين بكليات الآداب والطب البشري والتجارة والتربية الرياضية والتربية والزراعة، وتم أيضاً منح درجة الماجستير لعدد 30 من الباحثين بكليات الآداب والطب البيطري والعلاج الطبيعي وعلوم الثروة السمكية والمصايد والتربية النوعية والهندسة والتجارة والتربية الرياضية والتربية والزراعة.

أيضاً وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 13 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 29 من الباحثين بكلية التجارة.

منح دبلوم الصيدلة الإكلينيكية لعدد 13 من الباحثين

كما وافق مجلس الجامعة على منح دبلوم الصيدلة الإكلينيكية لعدد 13 من الباحثين بكلية الصيدلة، ومنح الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية لعدد 2 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح دبلوم الدراسات العليا تخصص علوم النانو لباحث بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو.