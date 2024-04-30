مسجد إبراهيم العقبي في كفر الشيخ يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أعلنت وزارة الأوقاف حصول مسجد الشهيد إبراهيم العقبي بقرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ».

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مسجد الشهيد إبراهيم العقبي، من المساجد الرائدة والمعروفة بمركز سيدي سالم، وتُقام به كافة الاحتفالات الدينية الرسمية بقرية القصابي، وهو من ضمن مساجد وزارة الأوقاف التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بمحافظة كفر الشيخ.

وقدّم «بسيوني»، التهنئة للقائمين على المسجد لحصوله على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

جدير بالذكر، أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.