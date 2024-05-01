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السيسي يهنئ عمال مصر بعيدهم: بذلتم قصارى جَهدكم للنهوض بمصر

كتب:

منتصر سليمان
11:46 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال الرئيس السيسي: «أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية».

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