محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال الذي تحتفل به الدولة في 1 مايو من كل عام.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأكد محافظ بورسعيد أنّ جهود الرئيس السيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مبعث فخر للشعب المصري، داعيا الله سبحانه وتعالى أنّ يوفقه في قيادة مصر الغالية، كما هنأ كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، والوزراء والمحافظين، وأبناء المحافظة، متمنيا أنّ تنعاد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والرخاء.

وأشار إلى أنّ عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيرًا إلى أنّ مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

بورسعيد من أهم المناطق الصناعية

وأضاف أنّ الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا من بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية وكذلك من أكبر المحافظات في المجالات كافة، مؤكدًا فخره بعمال مصر الذين ساهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.