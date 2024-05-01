قيادي بمستقبل وطن: تنمية سيناء حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن سيناء تعيش في قلوبنا لأنها أطهر بقعة في الوطن، وارتوت بدماء الأبطال من أجل تحريرها من العدو المحتل، وزاد العشق لسيناء عندما رأت الأجيال الحالية دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطهيرها من الإرهاب وتنميتها وإطلاق عدد كبير من المشروعات بها في كل المجالات.

تنمية سيناء حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي

وأضاف المهندس تامر الحبال لـ«الوطن»، أن تنمية سيناء كان حلما يراود الشعب المصري، وبعد عقود استطاع الرئيس السيسي أن يحققه، مشيرا إلى أنه كانت هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في سيناء، وحرص كبير من الدولة على تنفيذ خارطة التنمية وتنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى في مجالات الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، إلى جانب أحداث نقلة نوعية كبرى في البنية التحتية.

إنجاز تنمية سيناء يحسب للرئيس السيسي

وأكد الحبال أن المشروعات العملاقة والإنجاز الكبير على أرض سيناء يحسب للسيسي، لأنه يرى ويحلم بمستقبل أفضل لمصر والمصريين، ويعلم أن لسيناء مكانة كبيرة في قلوبنا ونسعد بما يتحقق من نجاحات على هذه الأرض الغالية، أرض المشروعات والتنمية والخير.