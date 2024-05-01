توقيع الكشف الطبي على 117 مريضا في قافلة مجانية بكفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضًا من غير القادرين بقريتي «العلوي وأبو دراز» بمركز فوّه، وقرى «إسحاقة، وعزبة الشرقي، وعزبة لين» بمركز كفر الشيخ، وقريتي «دمرو الحدادي، وعزبة الحداد» بمركز سيدي سالم، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الأسر الأولى بالرعاية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنّ تنظيم القافلة جرى وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لافتةً أنّ المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أنّ تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أنّ يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وأشار اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إلى إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، إضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.

مساعدة غير القادرين بكفر الشيخ

وأضاف «شعبان»، أنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل ومساعدة غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة، وتوزيع المساعدات الموسمية من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.