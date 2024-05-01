«الرقابة الصحية»: القطاع الطبي في مصر حقق إنجازات متميزة وخطوات نحو العالمية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة بدأت في حصاد ما جرى من إنجازات خلال السنوات السابقة، لتعزيز القطاع الصحي المصري، من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة وبجودة عالمية، بما يسهم في لفت أنظار العالم، بالإضافة إلى فتح سبل متعددة لتوطيد العلاقات مع الدول ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة بمجال الرعاية الصحية.

مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وعرضت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المؤتمر الدولي، الذي حضره 700 متخصص، وخبير من رومانيا، و من العديد من الدول الأوروبية والأجنبية، فيديو عن السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، ومعايير اعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وكيف يضمن اعتماد GAHAR سياحة صحية آمنة.

مكانة مصر كوجهة للمرضى الدوليين

وخلال المؤتمر، تقدمت السفيرة تودريان، ومنظمو المؤتمر بالشكر الجزيل لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رسائلهم الثاقبة التي تروج للسياحة العلاجية، وتسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا في مجال الرعاية الصحية وتمهد الطريق، لتنفيذ المزيد من المشاريع الثنائية المتعلقة بالصحة