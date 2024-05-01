آخر فرصة لصيام الستة البيض من شهر شوال.. «تبدأ خلال ساعات»

بدأ المسلمون حول العالم منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك في صيام الستة البيض من شهر شوال، وهي من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وبذلك يكون المسلم قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.

آخر فرصة لصيام الستة البيض

وأجازت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صيام ستة أيام من شوال متتابعة أو متفرقة على مدار الشهر، فإن صامها المسلم متتابعة أو فرقها أو أخرها، جاز ذلك كله، ويكون صيامه صحيحًا لأن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه فضل صيام هذه الأيام عامٌ مطلقٌ، ولم يرد فيه أي قيد بوجوب صيامها متتابعة.

ويمكن إنشاء نية صيام الستة من شوال حتى دخول وقت الظهر من يومها، ما لم يأتِ المسلم بمفسدات الصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر سواء أكانت أداءً أم قضاءً، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

ويجوز للمسلم أن ينوي صيام ستة أيام من شوال في أي وقت من النهار قبل غروب الشمس، حتى لو دخل وقت الظهر، وذلك لأن صيام ستة أيام من شوال من صيام النوافل، وصيام النوافل له أحكام خاصة تختلف عن صيام الفريضة الذي يشترط فيه تبييت النية قبل الفجر سواء أكانت أداءً أم قضاءً، ولكن بشرط ألا يأتِ المسلم بمفسدات الصوم، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

ومع حلول يوم 22 شوال الموافق 1 مايو 2024، يتبقى للمسلم فرصة واحدة لصيام الستة البيض تبدأ من يوم الخميس 2 مايو الموافق 23 من شهر شوال، تنتهي يوم الثلاثاء 28 شوال الموافق 7 مايو 2024، وبذلك يحصل المسلم على أجر صيام يومي الخميس والاثنين اللذان يوافقا صيام الستة البيض.

فضل صيام الستة البيض

ومن الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان بحسب مجمع البحوث الإسلامية؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر بشكل سلبي في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ».