هل يجب صيام «الستة البيض» متتابعة أم يجوز تفريقها؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

الصيام من العبادات التي تطهِّر القلوب وتشفيها من أمراضها؛ لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج بقلب جديد، وصيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة عظيمة إذ يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.

هل يجب تتابع صيام الستة من شوال؟

وأجابت دار الإفتاء على سؤال حول صيام الستة من شوال متتابعة أم يجوز تفريقهما؟ موضحةً أنّه لا يشترط صيامها متتالية، بل يمكن للمسلم توزيعها على مدار شهر شوال، وذلك من خلال صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع خلال شهر شوال، أو من خلال صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شوال.

مع ذلك، تُؤكّد دار الإفتاء على فضيلة صيام هذه الأيام بعد عيد الفطر مباشرةً، في أول أيام شهر شوال.

وتُوضّح دار الإفتاء أنّ صيام الستة من شوال سنة مؤكدة، وأنّ المسلم مُخيّر في صيامها متتالية أو مُفرّقة، وأنّ أفضل وقت لصيامها هو بعد عيد الفطر مباشرةً لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، ولكن يجوز صيام الستة من شوال في أيّام أخرى من الشهر فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.

فضل صيام الستة البيض من شوال

وبحسب مجموع البحوث الإسلامية، فقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».

وفسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا).

ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّة أيام من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر بشكل سلبي في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ».