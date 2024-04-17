سبب تسمية الـ6 أيام الأوائل من شوال بـ«الستة البيض».. ما علاقة الحصان؟

قال حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إنّه جرى العُرف على أن تكون مقولة الـ6 البيض مختصة فقط بأيام الصيام في شهر شوال، مشيرًا إلى أن هناك أيام «بيض» في كل شهر، وهي التي يكون فيها القمر مكتملًا أي 13 و14 و15 من كل شهر.

صيام الستة البيض من شهر شعبان

واستشهد «سليمان» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».

معنى الستة البيض

وتابع: «معنى الـ6 البيض في شهر شوال هو أنها أتت من كلمة غرة الشهر وهي مقدمة رأس الفرس التي تحتوي على نسبة بياض، فالبدء بالصيام في شهر شوال هو لاستكمال خيارت شهر رمضان بهذه الأيام، ويستحسن أن تكون متوالية بعد شهر رمضان مباشرة».