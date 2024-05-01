التحالف الوطني ينظم يوما رياضيا لأبناء الشهداء في شمال سيناء

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على دعم المواطن المصري في شتى ربوع الجمهورية، وذلك من خلال تقديم الخدمات المتنوعة في القطاعات المختلفة، إذ تقوم مؤسسات التحالف ببذل جهود كبيرة من أجل تحقيق التنمية المرجوة، وتمكنت من تحقيق فرق ملموس على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة.

احتفال بعيد تحرير سيناء

ووصلت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى محافظة شمال سيناء، وعملت الأمانة الخاصة به هناك على تنظيم يوم رياضي لأبناء شهداء مسجد الروضة، وجاء ذلك في قرية الروضة؛ بهدف نشر الروح الرياضية بين المواطنين والأطفال، وإدخال البهجة على قلوبهم.

فرحة ونشاط باليوم الرياضي

ووفقا لما نشره التحالف الوطني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جرى تنظيم هذا اليوم الرياضي احتفاءً بعيد تحرير سيناء، وشهدت قرية الروضة في منطقة بئر العبد حالة من الفرحة والنشاط التي انتشرت بين الأهالي بفضل تلك الفعالية الرياضية، وتم ذلك بالتعاون مع جمعية بنت البادية للتنمية ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ونشر التحالف فيديو يرصد من خلاله فعاليات اليوم والأنشطة التي تمت فيه.