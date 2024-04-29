«التحالف الوطني» يسلم منحًا مالية لــ35 فتاة من اليتيمات وغير القادرات

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 35 فتاة من اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج من مراكز محافظة الجيزة المختلفة، منحا مالية قيمتها 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف لكل عروس مقدمة من مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها فرحة؛ لدعم إتمام زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات.

جاء ذلك خلال فعالية احتفالية تسليم الشيكات التي تم تنظيمها اليوم بديوان عام المحافظة بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ.

الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الاولي بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية؛ لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

وهنأ المحافظ خلال كلمته الفتيات المقبلات على الزواج موجها بعض الرسائل لهم، وهي أن يكن أمهات مثاليات، وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.