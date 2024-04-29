التحالف الوطني يطلق المرحلة الثامنة من قوافل المساعدات الإغاثية لغزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، اليوم الاثنين.

106 قاطرات محملة بالمواد الغذائية

وأوضح التحالف الوطني، في بيان له، أن القافلة الثامنة من المساعدات تتضمن أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 أطنان من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام وملابس وبطاطين والمياه المعدنية؛ إذ شملت أكثر من 1571 طنًا من المواد الغذائية ونحو 84 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية، و10 أطنان من الخيام بالإضافة لأكثر من 22 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 120 طنًا من المياه المعدنية.

سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين

وأشار التحالف إلى مشاركة كياناته ومؤسساته في القافلة، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.