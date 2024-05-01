بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتشاجر في الفيوم

نجخت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين مالك شركة تصميم إعلانات، مع مدير شركة للتجارة والتوزيع، له معلومات جنائية، لقيام الطرف الثاني بالاستيلاء على مبلغ مالي من الطرف الأول نظير استثمارها لهم في مجال تداولها بالبورصة مقابل أرباح سنوية، إلا أنه تعثر في سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ فقام على إثرها الطرف الأول بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط طرفي المشاجرة، وفي وقت لاحق وردت بلاغات من بعض الأشخاص بقيام الطرف الثاني بالتحصل منهم على مبلغ 3 ملايين و935 ألف جنيه، نظير استثمارها في ذات المجال وتعثره فى سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ، وبمواجهة الثالث اعترف بتعثره في السداد لتعرضه للخسارة في مجال البورصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.