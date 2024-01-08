القبض على سائق طعن تباعّا حتى الموت في مشاجرة بالقاهرة

شهدت منطقة حلوان جريمة قتل بشعة، إذ أقدم سائق على طعن تباعًا حتى الموت إثر مشاجرة بينهما.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة تباع مقيم بدائرة القسم، مصابة بجرح طعني بالجسم.

بالانتقال إلى محل الواقعة، وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى والسائق، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، جرى المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.