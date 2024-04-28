ضبط 107 مخالفات مٌتنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن إدارة الرقابة حملات تموينية على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 107 مخالفات متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف السيد دايرة، أن الحملات تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية، بناء على تعليمات الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ جرى تكليف حملات من مديرية التموين من إدارة الرقابة التموينية ناحية دكرنس، ميت غمر، تمي الأمديد، ومركز المنصورة، والمطرية.

ضبط 107 مخالفات تموينية بالدقهلية

وجاءت الحملات كالآتي:

- محضر تجميع بطاقات بـ65 بطاقة.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 3 محاضر توقف عن الإنتاج.

- 14 محضرا عدم وجود سجل تفتيش.

- 3 محاضر تصرف في دقيق 57 شيكارة.

- 14 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

-27 محضرا نقص وزن ما بين 9-18 جرام.

- 19 محضرا عدم إعلان عن الأسعار.

-14 محضرا عدم وجود شهادة صحية

- 2 محضرا تقليد علامة تجارية.

- 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي لبيع سجائر.

- 2 محضر سلع بدون فواتير.

-1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- 1 محضر تجميع سلع مدعمة مواد بترولية.

- 1 محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.