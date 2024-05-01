«تعليم الجيزة» تناقش الاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات الترم الثاني

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مدراء العموم ووكلاء الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن ينطلق يوم 8 مايو المقبل وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال الاجتماع، على بعض التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، كما يلي.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

- سرعة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومتابعة انتهاء المناهج وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

- التأكيد على الموجهين المكلفين بوضع الامتحانات بأن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والالتزام بضوابط وضع الامتحان على أن يكون من داخل المقررات التي درسها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ومراجعة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي أخطاء بها.

- التأكيد على عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية أثناء دخول اللجان.

- تفعيل غرف العمليات في الإدارات والتبليغ عن أي مشكلة أو معوقات لغرفة العمليات المركزية بالمديرية للوصول لحلها بأقصى سرعة ممكنة.

- إعداد خطة لزيارة اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تظهر باللجان وتزويد اللجان بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين وعمل مراكز تجمع المعلمين داخل كل إدارة لسد احتياج اللجان التي يوجد بها عجز.

- التنبيه بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية وكذلك الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة باللجان.

- وضع لوحات إرشادية داخل اللجان لإرشاد الطلاب إلى أماكن اللجان الخاصة بهم .

- الاهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا.

سلامة وسرية الأوراق

- التنبيه مشددا على المحافظة على سلامة وسرية أوراق الأسئلة بداية من استلامها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها للجان مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لفتح مظاريف الأسئلة.

- الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان وضمان عدم تكدس الطلاب أمام اللجان.

- التواصل مع مراكز الشرطة لتوفير الحراسة اللازمة لتأمين اللجان أثناء عقد الامتحانات.

- متابعة أعمال تقدير الدرجات أولا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسب المواد.

- التنبيه على حصر الطلاب الذين لهم تخلف للفصل الدراسي الأول والتأكيد على الطلاب بالعلم.

- التأكيد على مقاومة حالات الغش داخل اللجان وتطبيق القرارات الوزارية الواردة بهذا الشأن وعدم التهاون مع حالات الشغب وتطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم مع تلك الحالات.