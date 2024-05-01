«التعليم»: بدء التسجيل للمتظلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسجيل البيانات الأساسية للمعلمين المتظلمين بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، اليوم الأربعاء، وذلك لإعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

رابط التسجيل للمتظلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل البيانات الأساسية للمعلمين المتظلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم، على أن يتمّ بدء تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 5 مايو إلى يوم 8 من نفس الشهر.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّه سيتمّ إرسال جميع التعليمات للمتقدمين بالتظلمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

مسابقة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت التعاقد مع 18 ألف في وظيفة معلم مساعد «معلم مادة» للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية للمواد الآتية:

- اللغة العربية.

- اللغة الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم.

- الدراسات الاجتماعية.

- الحاسب الآلي.