«التعليم»: إضافة البرمجة لمناهج تكنولوجيا المعلومات بداية من رابعة ابتدائي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

مراجعة مناهج التكنولوجيا

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائي، في ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية، وليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات.

واستعرض الاجتماع محاور العمل الرئيسية لدمج التكنولوجيا في التعليم، والتي تضمنت أولا بالنسبة للمناهج التعليمية، أن تكون مناهج طبقا للصف الدراسي، وتحديد نوع وآليات المناهج، وطرق العرض والتقديم للطلاب (المنصات)، إلى جانب تدريب مدرسي الحاسب الآلي واختيار أفضل العناصر للتدريب.

إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب

ناقش الوزيران تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ مبادرتي «أشبال وبراعم مصر الرقمية» لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل، وصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، وذلك بجميع المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقًا للرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

واتفق الوزيران على إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتي «أشبال وبراعم مصر الرقمية»، بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الطلاب، من خلال إجراء اختبار مسحي للطلاب على مستوى الجمهورية، ما يعطي زخما للتقديم للمبادرتين.