وزير التعليم: مناهج الإعدادية المتطورة مواكبة للتحول الرقمي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية، في إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيدا بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، التي من شأنها تطوير العملية التعليمية.

دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمي

وأوضح وزير التعليم خلال لقاءه مع وزير الاتصالات، أنه في ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، أصبحت المعرفة متاحة للجميع، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمي بدون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمي، لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

وأشار الوزير إلى أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين في المجالات المختلفة، لذا تهتم الوزارة بالتعليم المنتج للإبداع والابتكار، كما تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم، ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.

مناهج المرحلة الإعدادية

وأضاف حجازي أن المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، التي ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، كما تنطوي على فهم المهارات التكنولوجية التي يحتاج إليها الطلاب للنجاح في حياتهم اليومية.

وأشار إلى أنه جرى استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية، التي تتضمن دمج التكنولوجيا في مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمي.