«الإصلاح والنهضة»: تنمية سيناء إنجاز هائل بكل المقاييس

أكدّ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ التطوّر والنهضة التي تشهدها سيناء الحبيبة في عهد الجمهورية الجديدة تُمثّل إنجازًا هائلًا بكل المقاييس، إذ يجري تحقيق حلم الملايين من المصريين بتنمية هذه الأرض العزيزة على قلوبنا جميعًا.

وأشار «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنّ سيناء ظلت مهملة لعقود طويلة، ما أدّى إلى تحوّلها إلى بؤرة لحركات إرهابية توهمّت قدرتها على زعزعة الدولة المصرية أو إيجاد موطئ قدم لها على أرضها، ولكنّ الدولة المصرية، بفضل جيشها الباسل، نجحت في معركة البقاء، وأجهضت مخططات تلك الجماعات الإرهابية وأعوانها في الداخل الذين سعوا إلى تحويل سيناء إلى حاضنة لمشروعاتهم الخبيثة.

غرس الأمل والطموح في نفوس المصريين

وأوضح أنّ ما يميّز الجمهورية الجديدة في ظلّ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو غرس الأمل والطموح في نفوس المصريين، فلم يكن الانتصار في معركة البقاء ودحر الإرهاب هو الهدف الوحيد للقيادة السياسية في سيناء، بل كان لها نصيب كبير من حلم التنمية والبناء.

وذكر رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ تنمية سيناء الحقيقية بدأت منذ تولّي الرئيس السيسي زمام الأمور، إذ نجح في تدشين ممرات لوجستية برية وبحرية شاملة في عموم سيناء لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، خاصّةً بعد حرب أكتوبر، عندما كانت سيناء تُشبه المنطقة العازلة، ولم تشهد تنمية حقيقية سوى في بعض المدن الساحلية ذات الطابع السياحي.

سيناء إقليم واعد

وأضاف أنّ الإنجازات الضخمة التي تحققت في سيناء خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجعلت من أرض الفيروز إقليمًا واعدًا ليس فقط على المستوى السياحي؛ بل على المستويات اللوجستية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.

وشدّد عبد العزيز على أنّ سيناء باتت رمزًا للإرادة المصرية القوية والعزيمة الراسخة في تحقيق التنمية والتقدّم، وأنّ مستقبلها واعدٌ ومشرق بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.