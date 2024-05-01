كل ما تريد معرفته عن حشرة السمكة الفضية.. سبب الانتشار وطرق المكافحة

شكاوى كثيرة من الأمهات وربات المنزل من انتشار حشرة تشبه السمكة، وما لا يعرفونه أنها تسمى حشرة السمكة الفضية، تنتشر في فترة دخول فصل الربيع وبداية فصل الصيف، ويمكن أن تتسبب في بعض الأضرار، خاصةً لدى الأشخاص المصابون بالحساسية الجلدية، لذا عليك التخلص منها سريعًا.

معلومات عن حشرة السمكة الفضية

وتنتشر حشرة السمكة الفضية في كافة أنحاء العالم، لكنها تزداد مع درجات الحرارة العالية، وبحسب موقع «New Atlas»، فإن حركاتها تشبه الأسماك، لذا أطلق عليها هذا الاسم، وهي جزء من مجموعة تعرف باسم الحشرات ذات الشعر الخشن، وبحسب الدكتور علي أحمد، أستاذ علم الحشرات، أوضح أن هذه الحشرة تفضل الاختباء بين الأشياء المكدسة مثل أكياس الحبوب أو بين الأوراق أو السجاد والأماكن الرطبة.

أسباب ظهور حشرة السمكة الفضية

وقال أستاذ علم الحشرات خلال حديثه لـ«الوطن»، إن حشرة السمكة الفضية حشرة صيفية موعجة، وتسبب أضرار جسيمة، إذ تنجذب إلى المصادر الغذائية والأثاث، وذلك بسبب التالي:

عدم تجفيف الأماكن التي بها مياه بصورة دائمة مثل المطبخ أو الحمام.

وجود الغبار بين الأثاث.

ترك الأطعمة المجففة غير مغلقة.

الفوضى ووجود كتب كثيرة وأوراق قد تنشأ بداخلها.

يمكن إتلاف الأوراق والمنسوجات وعبوات المواد الغذائية.

علامات تشير إلى وجود السمكة الفضية

وأشار أستاذ علم الحشرات إلى وجود علامات على وجود السمكة الفضية وهي:

وجود بقع صفراء على الملابس.

ظهور يرق صغير على الأقمشة والمفروشات.

وجود تشققات صغيرة بين الثقوب.

طريقة التخلص من حشرة السمكة الفضية؟

وحول طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية، فإنه يجب في البداية الحد من المصدر والتحكم البيولوجي وقتل يرقات هذه الحشرة، وذلك من خلال طرق التحكم غير السامة عن طريق التحكم في الرطوبة، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية، وفقًا لما ذكره موقع «Vernon morning star»، المتخصص في شؤون البيئة، فإنه يجب التالي: