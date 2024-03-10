تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بانتشار نوع من الحشرات في إحدى الدول.. ماذا حدث؟

العديد من التوقعات تنبأت بها عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، التي باتت تشغل بال الكثيرين، لتحقق أغلبها، كان آخرها ما أشارت إليه عبر أحد الفيديوهات على قناة اليوتيوب، بانتشار نوع قاتل من الحشرات في إحدى الدول.

تحقق توقع جديد لخبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، إذ أشارت إلى أن دولة فرنسا ستضج بعدد كبير من الحشرات، وقالت عبر لقاء جمعها مع المذيع نيشان: «إحدى دول العالم تتعرض لموجة انتشار للحشرات السامة والقاتلة وبأعداد مخيفة، وسيتم التعامل معها عن طريق زي وقناع خاص بها لحماية سكانها من اللدغات».

انتشار الحشرات في فرنسا

تابعت «عبد اللطيف»: «سنرى تدخل العديد من الدول والعمل على رش الحشرات، في محاولة منهم لحماية سكانها من شر اللدغات».

كانت المفاجأة تحقق توقع خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف كما قالت منذ ساعات، وذلك بعد ما انتشرت أنباء عن ظهور بقع الفراش مجددا في فرنسا، الأمر الذي اضطر قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون (Aisne) إلى إغلاق أبوابه، بعد استقبال مريض يعاني من بق الفراش، وفق ما أوردته صحيفة L’Union وبحسبما نشره موقع العربية قبل ساعات.

وذلك بعد ملاحظة انتشار بق الفراش بشكل كبير، فكانت تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى، فكان المبنى بالكامل موبوء، الأمر الذي اضطر إلى إغلاقه وطلب المساعدة من إحدى الشركات المتخصصة في حماية ومكافحة الحشرات، إلى جانب انتشاره الأشهر الماضية في الأماكن العامة في باريس وداخل القطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.