ميكروبات تنمو داخل التكييف.. نظفيه واحذري الحشرات والأتربة

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، يصبح التكييف الخيار الأول لعدد كبير من الأشخاص، ويزداد الاعتماد عليه بشكل رئيسي، ولكنه يتعرض للأتربة والغبار، مما يجعله بيئة خصبة لنمو الحشرات، ولهذا يجب عدم إهمال تنظيف التكييف، لعدم نمو البكتيريا بداخله والتأثير على الصحة.

ميكروبات داخل التكييف

التكييف بيئة خصبة لنمو الحشرات، بحسب حديث أحمد يونس، أستاذ علم الحشرات بجامعة القاهرة لـ«الوطن»، إذ إن المياه الراكدة داخله تؤدي إلى نمو الكثير من الحشرات من البعوض ويرقات الفراشات، مما يؤثر على الصحة، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة من الحساسية والأمراض التنفسية، لذلك أكد أنه يجب تنظيف بشكل دوري.

خطوات تنظيف التكييف

خطوات التنظيف لمنع تجمع مياه تصريف أجهزة التكييف، وتكوين الحشرات، نقدمها لكم وفقًا لموقع «هيلث لاين»، البريطاني الخاص بشؤون المنزل: