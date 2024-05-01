إيطاليا تفتح باب الإقامة فيها لمدة عام.. ما شروط الحصول على التأشيرة؟

في خطوة جديدة، سمحت دولة إيطاليا، لسكان دول خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على «تأشيرة البدو الرقمية» حتى يتمكن العاملون عن بعد بالعيش والعمل داخل مدنها لمدة تصل إلى عام حال الحصول على التأشيرة؛ إذ كانت إقامة سكان دولة خارج الاتحاد الأوروبي من قبل تقتصر على الإقامة لمدة 90 يومًا في إيطاليا فقط، أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال فترة 180 يومًا، بحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

البحث عن تأشيرة إيطاليا

وبحسب الصحيفة البريطانية، تأشيرة البدو الرقمية لإيطاليا ارتفعت عمليات البحث بشأنها على جوجل بنسبة 660%، لافتة إلى أنه إذا نجح المتقدمون في الحصول عليهم، فيمكنهم فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وتشغيل شبكة Wi-Fi في وجهات حالمة من ساحل أمالفي إلى ريف توسكان.

شروط الحصول على التأشيرة

ولكن كما هو الحال مع أي طلب للحصول على تأشيرة، توجد شروط معينة يجب على المرشحين استيفاؤها، ومنها:

- سيتعين على العاملين عن بعد إثبات أن لديهم سكنًا مناسبًا طوال مدة إقامتهم وأنهم كانوا عاملين عن بعد لمدة 6 أشهر على الأقل.

- يجب أن يكسبوا ما لا يقل عن 28000 يورو «23955 جنيهًا إسترلينيًا / 29833 دولارًا» سنويًا، وهو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المطلوب للإعفاء من تكاليف الرعاية الصحية الإيطالية.

- يمكن تجديد التأشيرة لمدة عام سنويًا إذا ظلت الشروط والمتطلبات التي سمحت بإصدارها كما هي.

- تتم إدارة التأشيرة بموجب المادة 27 من قانون الهجرة الإيطالي، والتي تهدف على وجه التحديد إلى جذب العمال ذوي المهارات العالية.

كيفية طلب التأشيرة

لتقديم الطلب، سيحتاج المتقدم إلى حجز موعد في القنصلية الإيطالية - قبل وصوله إلى إيطاليا - وأخذ جواز سفره وإثبات التوظيف وإثبات الدخل وإثبات الإقامة والتأمين الصحي وشهادة السجل الجنائي.

وإذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة الإيطالي وطلب المشورة بشأن أفضل طريقة لدفع الضرائب المحلية، وبمجرد الموافقة على تأشيرتك، سيكون أمامك 8 أيام من وصولك إلى إيطاليا لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة، المعروف باللغة الإيطالية باسم permesso di soggiorno.

ومع ذلك، لن يتمكن الجميع من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، حيث سيتم رفض أي شخص أدين بارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية تلقائيًا من هذه العملية.