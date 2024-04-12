بعد الاكتشافات الجديدة.. 8 معلومات عن مدينة بومبي الأثرية في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، الكشف عن لوحات جدارية جديدة للأساطير اليونانية الرومانية في قاعة احتفالات وإعداد ولائم للمناسبات الخاصة الرومانية القديمة في مدينة بومبي الإيطالية.

وتمثل الكشف في مدينة بومبي الآثرية، وفق لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، في قاعة طعام ذات جدران سوداء، عليها لوحات جدارية، مستوحاة من «حرب طروادة».

من جانبها، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن حديقة «بومبي» الأثرية، إن إحدى اللوحات المكتشفة أظهرت هيلين طروادة، وأبولو مع الأميرة كاساندرا التي كانت تتمتع بميزة النبوءات.

معلومات عن بومبي الإيطالية

- بومبي مدينة رومانية كان يعيش فيها حوالي 20 ألف نسمة.

- تقع المدينة على سفح جبل بركان فيزوف بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.

- غمرالرماد البركاني مدينة بومبي والمناطق الريفية المحيطة بها عندما ثار بركان جبل فيزوف في عام 79 ميلادية.

- دفن الانفجار البركاني مدينة بومبي الإيطالية تحت طبقة سميكة من الرماد، ووفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، حافظ الرماد على العديد من سكانها ومبانيها.

- تم اكتشاف مدينة بومبي الإيطالية في القرن الثامن عشر، وفق شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بومبي ثاني أكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم

- بدأت أعمال التنقيب في مدينة بومبي الإيطالية في عام 1748.

- تعد بومبي ثاني أكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم، وفق لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

- زار مدينة بومبي الإيطالية، وفق لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، نحو 4 ملايين زائر في عام 2023.