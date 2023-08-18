15 ألف فرصة عمل بإيطاليا.. اعرف التخصصات المطلوبة (فيديو)

قال الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا إن الإعلان عن 15 ألف فرصة عمل في إيطاليا هو رقم إضافي لما تم الإعلان عنه من قبل من الحاجة للعمال، ولكن هذا الرقم مخصص فقط للمدربين في الدول المصدر للهجرة، ومن ضمنها مصر.

إيطاليا تحتاج فنيين كهربائيين وسباكين وصيادين

وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن الدولة الإيطالية تحتاج فنيين كهربائيين للعمل بها، وسباكين وصيادين وسائقي نقل عام، وممرضين وممرضات ورعاية كبار السن.

طرق التقديم للوظائف وفرص العمل المطلوبة بإيطاليا

وتابع رئيس اتحاد العمال المصريين أن الاتحاد متواجد في مصر من خلال مكتب موجود بالمعادي وتابع للسفارة الإيطالية، ومن يرغب التقديم بهذه الوظائف عليه التقدم به، هذا بجانب التقديم من خلال الموقع الرسمي بالسفارة الإيطالية، والتواصل مع الوزارات المعنية بمصر، وهي وزارة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج ووزارة القوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة، وفي سبتمبر المقبل سيتم استقدام العمال لإيطاليا.