رئيس «محلية النواب» يطالب باستخدام الإنترلوك لرصف الطرق بدلا من الأسفلت

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة استخدام الانترلوك في أعمال الرصف بدلا من الأسفلت، لاسيما أن الانترلوك محلي وغير مستورد على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة الكثير من الأموال.

الرصف بالإنترلوك يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة

وقال النائب أحمد السجيني، إن الانترلوك يتحمل 4 أضعاف الأسفلت، مطالبا بتحويل الـ50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق إلى الرصف بالانترلوك، لافتا إلى أن اقتراح الرصف بالإنترلوك يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة ويقلل العبء الدولاري إضافة إلى تخفيض البطالة.

وأشار السجيني إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال للرصف على أن يتم تغير المسمى ليكون «رصف» بدلا من «سفلتة»، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالانترلوك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70%.

مناقشة طلب إحاطة بشأن تركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.