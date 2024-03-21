بتكلفه 4 ملايين.. محافظ الشرقية يتفقد تركيب بلاط الانترلوك بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة «لكوظ وقسم حسن صالح» بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري.

معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، وذلك بعد الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 9 آلاف متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل

وأوضح رئيس حي ثان الزقازيق في بيان، أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة، لافتاً إلى أنه جرى مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

وأكد المحافظ على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من الشركة المنفذة، وتنفيذها للأعمال طبقا للمواصفات الهندسية المحددة، وكذلك تعاون المواطنين من أهالي المنطقة معهم بالحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للشوارع لتتناسب مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.