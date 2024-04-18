وكيل «محلية النواب»: الحكومة ستصدر لائحة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتم مناقشة تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تصدر لائحة لهذا القانون في خلال ستة أشهر، وصدر القانون في 29 مايو في سنة 2023، وعقدت لجنة الإدارة المحلية، جلسة أمس الأول لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة.

الحكومة تصدر لائحة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة

أشار عزت، خلال مداخلته على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الحكومة وعدت بأنها ستصدر اللائحة في خلال أيام، لافتًا إلى أنه خلال تحديد قانون حيازة الحيوانات الخطرة، جرى عقد أكثر من جلسة في لجنة الإدارة المحلية للاستماع للجان المهتمة بهذا الشأن والحقوقيين والأشخاص ذوي الرأي في هذا الموضوع.

وتابع: «تم الاستماع إلى كل الآراء، وتم ملاحظتها بالقانون، وتم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، أن تحدد أنواع الكلاب الخطرة والكلاب التي تجوز تعريفها»، منوهًا بأن قانون الحيازة صد في خمس فصول بـ27 مادة.