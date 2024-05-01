محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لسيدة من الأولى بالرعاية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحدى السيدات من الأولى بالرعاية وتدعى «ن.ح.أ»، عقد وحدة سكنية من المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، نظرًا لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة وتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

تسليم وحدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

جاء ذلك، خلال استقبال محافظ الشرقية للسيدة اليوم، في مكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان.

وأوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان، أن الوحدة المخصصة للسيدة تقع في المجاورة 52 من مدينة العاشر من رمضان، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الشقة للسيدة وأسرتها.

إجراء بحث اجتماعي

وكانت السيدة والمقيمة بمدينة بلبيس، قد تقدمت بطلب للحصول علي وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين الذي يُعقد يوم الاثنين أسبوعيًا، ليُصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.