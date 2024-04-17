صندوق الإسكان الاجتماعي: لا توجد إعلانات حاليا لطرح وحدات سكنية جديدة

نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية عن طرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، مؤكدة أنه لا توجد إعلانات مطروحة للحجز حاليا، كما أن الصندوق ليس بصدد طرح إعلانات فى المرحلة الحالية.

«الإسكان» تنفي طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل

ونبهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين إلى ضرورة توخى الحذر، وعدم التعامل مع الأخبار المضللة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة، من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات الصندوق على مواقع التواصل الإجتماعي، ومراكز خدمة العملاء، والخط الساخن لتلقى استفسارات المواطنين.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الإجتماعي، والمتمثلة في:

- الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيسبوك» من خلال الرابط التالي http://www.facebook.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي https://www.youtube.com/shmffeg

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg

- الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

- التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

- التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.