القبض على أغبى لص في العالم خلال دقائق.. ماذا فعل؟

«أغبى لص في العالم»، هكذا استحق رجل بريطاني اللقب عن جدارة، بعدما أطلقت عليه الصحف الإنجليزية هذا الوصف، بعد محاولته بيع أدوات كهربائية مسروقة للأشخاص الذين سرقهم قبل ساعات فقط، في واحدة من أغرب قصص اكتشاف السرقة في العالم.

كالوم لويس إليربي، 25 عاما، قام بتصرف غير متوقع بعدما قام بمحاولة بيع بعض الأدوات التي تبلغ قيمتها 3130 جنيهًا إسترلينيًا للعمال في منزل في يورك في نوفمبر الماضي، سرقها من نفس العقار قبل بيعها بساعات، بحسب صحيفة «دايلي ستار» البريطانية.

أغرب عملية سرقة في العالم

اللصوص اقتحموا المنزل وسرقوا الأدوات وتسببوا في أضرار بقيمة 1500 جنيه إسترليني لباب الفناء، قبل أن يستولى إليربي، الذي يعيش في مكان قريب، على الأدوات ويحاول بيعها إلى مقاول في الموقع الذي سُرقت منه.

بعد دقائق من الواقعة جرى إلقاء القبض على «إليربي» في منزله، والذي حُكم عليه قبل يومين بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لارتكابه خمس سرقات لمتاجر مسببا بعض الأضرار الجنائية.

بماذا اعترف أغرب لص في العالم؟

واعترف إليربي بأنه مذنب في السطو على عدد من المتاجر، نافيا قيامه بعملية السطو على المنزل الذي سرقت الأدوات منه، إلا أنه أقر بأنه مذنب في التعامل مع البضائع المسروقة ومحاولة بيعها لنفس المكان، الذي لم يكن يعلم أنها سٌرقت منه.