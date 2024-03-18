فيلم لصوص لكن ظرفاء حاضر في الحلقة 8 من الكبير أوي 8.. كوميديا بنكهة زمان

تشكيل عصابي كونه «حزلقوم» للاستيلاء على أحد البنوك، على طريقة فيلم le case de papel، وفي أثناء عملية تفجير الخزنة للحصول على ما بها، ألقى «طبازة» فتيل القنبلة بعيدًا عنها، ليعلق «نفادي» على ذلك ساخرًا: «ده إحنا لصوص لكن ظرفاء».

أعادت هذه الجملة إلى الأذهان الفيلم الكوميدي الشهير «لصوص لكن ظرفاء» بطولة أحمد مظهر وعادل إمام، الذي شهد محاولة استيلائهما، على خزنة موجودة في محل مجوهرات أسفل الشقة الموجودين بها، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، بعدما ألقى صاحب المحل القبض عليهم.

فيلم لصوص لكن ظرفاء

لم يكن ذلك المشهد الوحيد في أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يذكرنا بفيلم «لصوص لكن ظرفاء»، إلا أنه ظهر أيضًا في محاولة «حزلقوم» للحديث مع أحد رجال الشرطة من خلف باب البنك دون الإفصاح عن هويته في محاولة منه للتخفي إلا أنه فشل في ذلك.

ليعيد «حزلقوم» ما فعله عادل إمام في الفيلم، حينما حاول الأخير الكذب على جارته ليخبرها أنه من أصحاب البيت، وآتى من أجل إنهاء بعض الأوراق، وعمل مفاجأة لأهل البيت؛ الأمر الذي لم تصدقه «ماري منيب» صاحبة شخصية الجارة ضمن أحداث الفيلم، وعملت على إبلاغ الشرطة فورًا لإلقاء القبض على اللصوص.

مواقف كوميدية بمسلسل الكبير أوي 8

يتعرض الكبير أوي إلى الكثير من المواقف الكوميدية، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشكلات من حوله، ولاقى ذلك الجزء تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور، الذي بات يتابع سير الأحداث عن كثب لمعرفة هل ينجح فريق «حزلقوم» ومعه مربوحة والعترة ونفادي وهجرس في الاستيلاء على البنك أم لا؟

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.