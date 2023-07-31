القبض على 5 لصوص في حملة مكبرة بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عدة حملات لضبط الخارجين عن القانون وكافة الجريمة ولا سيما السرقات.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بارتكاب عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهمــــا ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وباستدعاء المجني عليهـــــم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب المغافلة .. أمكن التوصل للمجني عليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب، كما أضاف بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل باستخدام زردية تم ضبطها، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بمزاوله نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه عدد (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالــى) من مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنـــه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.