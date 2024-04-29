الكشف على 132 حالة في قافلة طبية لجمعية الأورمان وجامعة الفيوم

نظمت جمعية الأورمان، قافلة طبية بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، استهدفت توقيع الكشف الطبي على نحو 132 مريضًا من غير القادرين في قرى الشيخ فضل وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقرى أبهيت الحجر والسليين وتوابعها بمركز سنورس، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم.

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ تنظيم القافلة تم وفقًا لخطة مسحيه تستهدف كافة العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي في الفيوم، مشيرًا إلى أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية هي الأسر الأولى بالرعاية وفقًا لعدة معايير أبرزها أن تكون هذه الأسر بلا عائل سواء أرامل أو أيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

تحاليل وفحوصات طبية مجانًا

من ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة اللازمة بالمجان تمامًا، وذلك فضلًا عن تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، فضلًا عن إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، ووصولًا إلى زرع القرنية.

إجراء عمليات وتسليم أجهزة تعويضية

وأضاف «شعبان»، أن جمعية الأورمان توفر أيضًا جميع عمليات القلب، بالإضافة إلى تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية للحالات الأولى بالرعاية، وكل ذلك بالمجان تمامًا.