«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية مجانية في بني سويف اليوم

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودها في نشر الوعي الصحي وتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين في مختلف محافظات مصر، وذلك في إطار عملها بالارتقاء بحال المواطن المصري الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات المختلفة له.

وتطلق «حياة كريمة» اليوم، قافلة طبية في محافظة بني سويف، تحديدًا في قرية ميانا التابعة لمركز إهناسيا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتعمل القافلة على تقديم خدمة الكشف المجاني على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب توافر وصرف العديد من أنواع العلاج المتنوعة.

تخصصات القافلة الطبية

- الباطنة.

- طب الأطفال.

- النساء والتوليد

- جراحة العظام

- الأنف والأذن والحنجرة

- العيون

- الأسنان.

ندوات تثقيفية للأهالي

وتشمل القافلة تنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية الصحة الوقائية وطرق الوقاية من الأمراض، فضلا عن تقديم خدمات طبية متخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن.

والجدير بالذكر أنّ «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني، تطلق عددًا من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة التابعة لها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.